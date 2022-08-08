Харків'яни у рамках підготовки до сезону 2022/23 провели спаринг з друголіговим Діназом. Читайте звіт про зустріч та дивіться огляд на Футбол 24.

Товариські матчі.

Металіст 1925 – Діназ – 4:2

Голи: Дмитренко, 19, Габелок, 33, Капінус, 43, Ю. Потімков, 60 – 62, 73

Харків'яни провели товариський матч з вишгородським Діназом, який минулий сезон проводив у Другій лізі. Учасник УПЛ вже до перерви підтвердив різницю в класі – Дмитренко, Габелок та Капінус зробили перевагу розгромною.

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Потімков у другому таймі зробив рахунок 4:0, після чого Діназ відквитав два м'ячі. Втім, це не сильно допомогло команді з Другої ліги, адже Металіст 1925 довів поєдинок до переможного завершення.

Додамо, що 23 серпня планується старт чемпіонату України з футболу. Одним з учасників буде і Металіст 1925.

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