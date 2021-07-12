Харьковский клуб подписал уже седьмого новичка в летнее межсезонье. Им стал защитник молодежной сборной Боснии и Герцеговины.

Амар Квакич меняет Австрию на Украину / Фото из открытых источников

Амар Квакич стал игроком Металлиста 1925, информирует официальный сайт клуба. 18-летний футболист будет выступать в Харькове под 55-м номером.

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Никакие детали трансфера или контракта не уточняются. Прошлый сезон Квакич провел в Капфенберге из второго дивизиона Австрии, где принял участие в 24-х матчах (1 гол и 1 ассист).

К слову, в активе Амара, который играет на позиции центрального защитника, есть поединки за молодежные сборные Боснии и Герцеговины разных возрастных категорий.

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