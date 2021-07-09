Харьковский клуб на своем официальном сайте объявил о трансфере атакующего хавбека Фабинью. Бразилец стал уже шестым новичком Металлист 1925 в текущее трансферное окно.

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Полузащитник присоединился на правах свободного агента, а срок его контракта пока неизвестен. Фабинью выступать за Металлист 1925 под 70-м номером.

Игрок уже выступал за харьковчан в 2019 году, сыграв 2 матча. Фабинью успел поиграть и в УПЛ в составе Олимпика, где провел 13 поединков. Последним его клубом стал латвийский Вентспилс. Интересно, что бразилец за свою карьеру не отличался результативными действиями.

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