Харківський клуб підписав вже сьомого новачка у літнє міжсезоння. Ним став захисник молодіжної збірної Боснії та Герцеговини.

Амар Квакіч змінює Австрію на Україну / Фото з відкритих джерел

Амар Квакіч став гравцем Металіста 1925, інформує офіційний сайт клубу. 18-річний футболіст виступатиме у Харкові під 55-м номером.

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Жодні деталі трансферу чи контракту не уточнюються. Минулий сезон Квакіч провів у Капфенбергу із другого дивізіону Австрії, де взяв участь у 24-х матчах (1 гол та 1 асист).

До слова, в активі Амара, який грає на позиції центрального захисника, є поєдинки за молодіжні збірні Боснії та Герцеговини різних вікових категорій.

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