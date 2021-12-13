"Не были мыслями в отпуске, это точно. Понимали, что игра очень важна как для нас, так и для Черноморца. Мы хорошо подготовились к этой игре. Но, к сожалению, эти два мяча... Так не делается.

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Это шестое поражение подряд. Но если взять долю везения, то нам залетает все, что избивают. По игре сегодня наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация. Сейчас нет результата, мы расстроены. Есть много причин. Мы с трудом вышли из Первой лиги. Недостаточно укомплектовались. Причины этих неудач можно объяснить: большое количество травмированных – раз; отсутствие конкуренции – это два", – сказал Кривенцов для ТК Футбол.

После 18-ти туров УПЛ Металлист 1925 года расположился на 10-й строчке. В последний раз харьковчане получали очки еще в октябре, когда победили Ингулец (4:0).

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