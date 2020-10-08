Один из лидеров Первой лиги – харьковский Металлист 1925 – выкупили бизнесмены в области возобновляемой энергетики.

Контрольный пакет акций лидера Первой лиги приобрели компании "Солар Солюшнс Юкрейн" и "Борки Солар", сообщает Харьковский антикоррупционный центр на своей Facebook-странице.

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Оба предприятия владеют солнечными электростанциями на Харьковщине. Теперь им принадлежат свыше 50 % акций клуба. Еще 29 % находятся в собственности Олега Журавского, одного из бывших владельцев харьковского коксохимического завода.

Напомним, что Металлист 1925 был основан четыре года назад после краха харьковского Металлиста. После пяти туров харьковчане занимают 2-е место в Первой лиге, уступая Черноморцу по дополнительным показателям.

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