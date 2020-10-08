Одного з лідерів Першої ліги – харківський Металіст 1925 – викупили бізнесмени з галузі відновлювальної енергетики.

Контрольний пакет акцій фаворита Першої ліги придбали компанії "Солар Солюшнс Юкрейн" і "Боркі Солар", повідомляє Харківський антикорупційний центр на своїй Facebook-сторінці.

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Обидва підприємства володіють сонячними електростанціями на Харківщині. Тепер їм належать понад 50 % акцій клубу. Ще 29 % перебувають у власності Олега Журавського, одного з колишніх власників харківського коксохімічного заводу.

Нагадаємо, що Металіст 1925 був заснований чотири роки тому після краху харківського Металіста. Після п'яти турів у харків'яни посідають 2-ге місце в Першій лізі, поступаючись Чорноморцю за додатковими показниками.

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