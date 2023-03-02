Тренерский штаб харьковчан не рассчитывает на полузащитника Да Силву Вендела.

21-летний бразилец больше не является игроком Металлиста 1925, сообщает пресс-служба клуба. Сотрудничество прекращено с согласия сторон.

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К харьковчанам Вендел перебрался в августе 2022 года, подписав контракт на год с опцией пролонгации, но с тех пор наиграл всего 42 минуты в 3 поединках.

Ранее Да Силва играл за бразильские Интер де Лимейра и XV Пирасикаба на юношеском уровне, а также за Волчанск, где провел 15 матчей во Второй лиге и 2 матча в Кубке Украины, в которых отличился 4 голами.

К слову, Вендел – подопечный футбольного агентства "Etafi Sports", принадлежащего легендам харьковского футбола Клейтону Шавьеру и Эдмару. Последний сейчас тренирует Металлист 1925 вместе с Олегом Голодюком.