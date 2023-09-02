Защитник Шахтера Марьян Фарина продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает официальный сайт харьковчан.

Металлист 1925 продолжит существование – клуб нашел нового инвестора и готовится к следующему матчу

20-летний футболист перешел в команду Эдмара/Голодюка на правах аренды до конца сезона. В новом коллективе будет выступать под 74-м номером.

Еще одним новичком Металлиста 1925 стал Андрей Борячук. Харьковчане уже успели дозаявить его на сезон в УПЛ. О деталях сделки не сообщается, однако Transfermarkt рапортует о переходе 27-летнего нападающего в статусе свободного агента.

Напомним, оба игрока – воспитанники Шахтера. Фарина в основном выступал за молодежную команду (за основу дебютировал в прошлом сезоне в матче против Ворсклы). Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Борячук на протяжении всей карьеры принадлежал Шахтеру, но играл преимущественно в арендах: Мариуполь, турецкий Ризеспор, венгерский Мезекевешд, Рух, Металлист 1925. Transfermarkt просит за него 400 тысяч евро.

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