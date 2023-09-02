Захисник Шахтаря Мар'ян Фарина продовжить кар'єру в Металісті 1925, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Металіст 1925 продовжить існування – клуб знайшов нового інвестора та готується до наступного матчу

20-річний футболіст перейшов у команду Едмара/Голодюка на правах оренди до кінця сезону. У новому колективі буде виступати під 74-м номером.

Ще одним новачком Металіста 1925 став Андрій Борячук. Харків'яни вже встигли дозаявити його на сезон в УПЛ. Про деталі угоди не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує про перехід 27-річного нападника у статусі вільного агента.

Нагадаємо, обидва гравці – вихованці Шахтаря. Фарина в основному виступав за молодіжну команду (за основу дебютував минулого сезону у матчі проти Ворскли). Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

Борячук протягом всієї кар'єри належав Шахтарю, але грав переважно в орендах: Маріуполь, турецький Різеспор, угорський Мезекевешд, Рух, Металіст 1925. Transfermarkt править за нього 400 тисяч євро.

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