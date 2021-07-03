Ростислав Русин и Максим Задерака стали первыми новичками Металлиста 1925, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

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Отметим, что Русин последний сезон провел в львовском Рухе, сыграв 15 матчей в минувшем сезоне. Он записал в свой актив гол и 3 ассиста. Кроме этого, за свою карьеру Ростислав успел поиграть в Шахтере и Спартаке из Юрмалы.

Задерака последние полгода провел в составе ереванского Арарата, проведя 14 матчей и отметившись 3 голами. Также Максим выступал за Александрию и каменскую Сталь.

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