Ростислав Русин та Максим Задерака стали першими новачками Металіста 1925, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

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Зазначимо, що Русин останній сезон провів у львівському Руху, зігравши 15 матчів у минулому сезоні. Він записав до свого активу гол та 3 асисти. Окрім цього, за свою кар'єру Ростислав встиг пограти за Шахтар та Спартак Юрмала.

Задерака останні півроку провів у складі єреванського Арарату, провівши 14 матчів і відзначившись 3 голами. Також Максим виступав за Олександрію і кам'янську Сталь.

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