Очередными новобранцами Карпат стали Артур Рябов и Александр Климец, сообщает официальный сайт львовян.

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Сроки и условия контрактов не сообщаются, известно лишь, что оба игрока перешли в команду Андрея Тлумака в статусе свободных агентов.

Напомним, 21-летний полузащитник Рябов – воспитанник Волыни, за которую провел последние 4 сезона. В Карпатах будет выступать под номером 16. Transfermarkt оценивает его в 175 тысяч евро.

22-летний защитник Климец начинал во владимир-волынском BRW-ВІК. С 2018 года выступал за Волынь. Во львовской команде будет носить футболку с цифрой 17 на спине. Transfermarkt просит за него 125 тысяч евро.

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