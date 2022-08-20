Форвард Андрій Чирук продовжить кар'єру у Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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21-річний нападник підписав з командою Валерія Кривенцова контракт терміном на 1 рік з можливістю продовження ще на сезон. Гравець виступатиме під 79-м номером.

Нагадаємо, Чирук – вихованець Вереса. У чемпіонатах ДЮФЛУ грав за Металіст та Шахтар (у 52 матчах забив 19 голів). На професійному рівні виступав за юнацьку та молодіжну команди Шахтаря, у 50 зустрічах відзначився 9 забитими м’ячами. Зіграв 1 матч у Юнацькій лізі УЄФА. З літа 2021 року знаходився без команди.

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