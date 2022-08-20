Украинский полузащитник Валерий Рогозинский продолжит карьеру в Минае, сообщает пресс-служба "лисов".

Минай подписал опытного защитника, который выступал в России

Контракт 26-летнего хавбека с командой Владимира Шарана рассчитан на 2 года. В закарпатском клубе Валерий будет выступит под номером 78.

Напомним, Рогозинский начал профессиональную карьеру в Николаеве в 2014 году. Успел поиграть за Полтаву и Альянс. В общей сложности провел 178 матчей в Первой лиге (13 голов + 19 ассистов) и 14 – в Кубке Украины. Последним его клубом стал немецкий Манчинг. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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