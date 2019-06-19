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Металіст 1925 оголосив ім'я нового головного тренера

17:11 645 Читать на русском
Металіст 1925 оголосив ім'я нового головного тренера
Андрій Демченко / ФК Металіст 1925

Новим головним тренером Металіста 1925 став український фахівець Андрій Демченко.

Металіст 1925 оголосив ім'я нового головного тренера команди. Ним став Андрій Демченко, який працював у тренерському штабі колишнього наставника харків'ян Олександра Горяїнова, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не розголошуються.

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Нагадаємо, раніше Андрій Демченко виконував обов'язки головного тренера рівненського Вереса, а згодом і ФК Львів.

Зауважимо, що за підсумками минулого сезону Першої ліги Металіст 1925 посів 4-ту сходинку турнірної таблиці, та не зміг пробитись в елітний дивізіон чемпіонату України. Через це керівництво харківського клубу прийняло рішення припинити співпрацю з Олександром Горяїновим.

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