"Селекционная работа ведется постоянно. Решения о приобретении нового игрока принимаются не за один день. Игоря Курило мы вели круглый год и когда поняли, что он максимально подходит под нашу структуру игры, начали переговоры.

"Добрый вечер, мы из Украины": Динамо оригинально представило Пэрриса

Олег Мозиль – мобильный вратарь, хорошо играет ногами, в чем мы заинтересованы. Навязал конкуренцию Денису Сидоренко, и теперь у нас есть два классных вратаря – то, о чем мы давно мечтали. У того же Курило не было проблем с адаптацией в УПЛ, так как он много лет играет в Украине, был капитаном Агробизнеса и знает наш футбол изнутри. Сейчас, когда случился массовый отток легионеров, приспособиться к игре в элите ему еще легче.

Из летних новичков на поле не выходил только бразильский полузащитник Вендел. Физически он готов, как и вся команда, так как все сборы провел вместе с нами от и до. Наверное, он еще не до конца может выполнить требования тренерского штаба. Присутствует языковой барьер, над преодолением которого мы сейчас работаем. Когда у нас было два-три бразильца, интегрировать иностранца в нашу команду было гораздо легче. Сейчас Вендел один в чужой стране, в которой к тому же идет война. Мы на него рассчитываем – нормальный, работоспособный парень. Скоро увидим его на поле.

И будет у нас еще один игрок в средней линии поля. На днях мы его представим. Это футболист с опытом игры в Испании", – сказал Неделин в комментарии FanDay.

Напомним, Металлист 1925 после 3-х туров идет в турнирной таблице УПЛ восьмым, имея в своем активе 5 очков – подопечные Валерия Кривенцова расписали две ничьи (с Шахтером и Черноморцем) и одержали одну победу (над Ворсклой).

Металлист 1925 нанес Ворскле третье поражение подряд – арбитр придумал пенальти, экс-форвард Шахтера оформил дубль