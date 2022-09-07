"Селекційна робота ведеться постійно. Рішення про придбання нового гравця ухвалюються не за один день. Ігоря Курило ми вели цілий рік і коли зрозуміли, що він максимально підходить під нашу структуру гри, то почали переговори.

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Олег Мозіль – мобільний воротар, який добре грає ногами, в чому ми зацікавлені. Нав'язав конкуренцію Денису Сидоренко, і тепер у нас є два класні воротарі – те, про що ми давно мріяли. У того ж Курило не було проблем із адаптацією до УПЛ, оскільки він багато років грає в Україні, був капітаном Агробізнесу та знає наш футбол зсередини. Зараз, коли стався масовий відтік легіонерів, пристосуватися до гри в еліті ще легше.

З літніх новачків на поле не виходив лише бразильський півзахисник Вендел. Фізично він готовий, як і вся команда, бо всі збори провів разом із нами від і до. Напевно він ще не до кінця може виконати вимоги тренерського штабу. Є мовний бар'єр, над подоланням якого ми зараз працюємо. Коли у нас було два-три бразильці, інтегрувати іноземця в команду було набагато легше. Зараз Вендел один у чужій країні, в якій, до того ж, йде війна. Ми на нього розраховуємо – нормальний, працездатний хлопець. Скоро побачимо його на полі.

І буде у нас ще один гравець у середню лінію поля. Днями ми його представимо. Це футболіст із досвідом гри в Іспанії", – сказав Нєдєлін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Металіст 1925 після 3-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ восьмим, маючи у своєму активі 5 очок – підопічні Валерія Кривенцова розписали дві нічиї (з Шахтарем та Чорноморцем) і здобули одну перемогу (над Ворсклою).

Металіст 1925 завдав Ворсклі третьої поспіль поразки – арбітр придумав пенальті, екс-форвард Шахтаря оформив дубль