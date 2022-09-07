Металіст 1925 анонсував трансфер новачка з досвідом гри в Іспанії
Виконавчий директор харків'ян Андрій Нєдєлін розповів про селекційну роботу клубу.
"Селекційна робота ведеться постійно. Рішення про придбання нового гравця ухвалюються не за один день. Ігоря Курило ми вели цілий рік і коли зрозуміли, що він максимально підходить під нашу структуру гри, то почали переговори.
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Олег Мозіль – мобільний воротар, який добре грає ногами, в чому ми зацікавлені. Нав'язав конкуренцію Денису Сидоренко, і тепер у нас є два класні воротарі – те, про що ми давно мріяли. У того ж Курило не було проблем із адаптацією до УПЛ, оскільки він багато років грає в Україні, був капітаном Агробізнесу та знає наш футбол зсередини. Зараз, коли стався масовий відтік легіонерів, пристосуватися до гри в еліті ще легше.
З літніх новачків на поле не виходив лише бразильський півзахисник Вендел. Фізично він готовий, як і вся команда, бо всі збори провів разом із нами від і до. Напевно він ще не до кінця може виконати вимоги тренерського штабу. Є мовний бар'єр, над подоланням якого ми зараз працюємо. Коли у нас було два-три бразильці, інтегрувати іноземця в команду було набагато легше. Зараз Вендел один у чужій країні, в якій, до того ж, йде війна. Ми на нього розраховуємо – нормальний, працездатний хлопець. Скоро побачимо його на полі.
І буде у нас ще один гравець у середню лінію поля. Днями ми його представимо. Це футболіст із досвідом гри в Іспанії", – сказав Нєдєлін у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Металіст 1925 після 3-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ восьмим, маючи у своєму активі 5 очок – підопічні Валерія Кривенцова розписали дві нічиї (з Шахтарем та Чорноморцем) і здобули одну перемогу (над Ворсклою).
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