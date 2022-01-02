Мессі, Бернат, Ріко і Бітумазала здали позитивні тести на COVID-19, повідомляє сайт французького гранда.

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Вся четвірка буде недоступною на матч Кубка Франції проти Ванна (3 січня). Не допоможе ПСЖ і Неймар, якому дозволили до 9 січня лікуватися в рідній Бразилії. Повернення нападника після травми гомілкостопу очікується орієнтовно через 3 тижні.

Нагадаємо, ПСЖ йде лідером чемпіонату Франції, маючи 13 очок відриву над Ніццою. 15 лютого і 9 березня команда Почеттіно зустрінеться з Реалом в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

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