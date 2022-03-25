Состоялись очередные матчи квалификации на ЧМ-2022 в Южной Америке. Еще две сборные завоевали путевки в финальный турнир.

ЧМ-2022, квалификация. Южная Америка, 17 тур

Уругвай – Перу – 1:0

Гол: де Арраскаэта, 42

Бразилия – Чили – 4:0

Голы: Неймар, 44(п), Винисиус, 45+1, Коутиньо, 72, Ришарлисон, 90+1

Парагвай – Эквадор – 3:1

Голы: Моралес, 10, Хинкапи, 45+6 (авт), Алмирон, 54 – Кайседо, 85

Колумбия – Боливия – 3:0

Голы: Диас, 39, Борха Мигель, 72, Урибе, 90

У Бразилии уже нет реальных турнирных задач, но она не склонна из-за этого помогать соперникам. Это почувствовала сборная Чили, для которой последние матчи имеют чрезвычайно важное значение. Однако "селесау" не оставили сопернику никаких шансов, забив четыре "сухих" мяча.

ЧМ-2022: список участников финальной части

Уругвай минимально одолел Перу, что открыло путь на ЧМ-2022 сразу двум командам. Во-первых, это сам Уругвай. Во-вторых, Эквадор, который свой матч против Парагвая неожиданно проиграл, но все равно стал недосягаемым для Перу.

Воспользовалась осечкой конкурентов Колумбия, которая на расстояние в одно очко приблизилась к пятому месту, позволяющему сыграть в межконтинентальном плей-офф. Однако в последнем туре снова придется надеяться на Парагвай, чтобы он отобрал очки у Перу.

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