Бразилия разбила Чили, Эквадор и Уругвай вышли на ЧМ-2022
Состоялись очередные матчи квалификации на ЧМ-2022 в Южной Америке. Еще две сборные завоевали путевки в финальный турнир.
ЧМ-2022, квалификация. Южная Америка, 17 тур
Уругвай – Перу – 1:0
Гол: де Арраскаэта, 42
Бразилия – Чили – 4:0
Голы: Неймар, 44(п), Винисиус, 45+1, Коутиньо, 72, Ришарлисон, 90+1
Парагвай – Эквадор – 3:1
Голы: Моралес, 10, Хинкапи, 45+6 (авт), Алмирон, 54 – Кайседо, 85
Колумбия – Боливия – 3:0
Голы: Диас, 39, Борха Мигель, 72, Урибе, 90
У Бразилии уже нет реальных турнирных задач, но она не склонна из-за этого помогать соперникам. Это почувствовала сборная Чили, для которой последние матчи имеют чрезвычайно важное значение. Однако "селесау" не оставили сопернику никаких шансов, забив четыре "сухих" мяча.
ЧМ-2022: список участников финальной части
Уругвай минимально одолел Перу, что открыло путь на ЧМ-2022 сразу двум командам. Во-первых, это сам Уругвай. Во-вторых, Эквадор, который свой матч против Парагвая неожиданно проиграл, но все равно стал недосягаемым для Перу.
Воспользовалась осечкой конкурентов Колумбия, которая на расстояние в одно очко приблизилась к пятому месту, позволяющему сыграть в межконтинентальном плей-офф. Однако в последнем туре снова придется надеяться на Парагвай, чтобы он отобрал очки у Перу.
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