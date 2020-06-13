"Месси забил нам три гола, а обещал – семь": наставник Мальорки вспомнил спор с Лионелем

Главный тренер Мальорки Висенте Морено вспомнил, как спор с Месси привел к катастрофе в предыдущем поединке с Барселоной.

"После матча игроки обвинили меня в поражении, поскольку я разозлил Месси. Он был очень зол. В перерыве он сказал мне, что его команда забьет нам семь мячей. Он даже Суаресу сказал, что надо забить семь.

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Этого у них не получилось, но сам он забил трижды. Поэтому Месси лучший в мире. Он гений, который требует побед. На этот раз я не буду лезть в спор. Мне же от этого будет хуже", – приводит слова Морено Marca.

К слову, матч первого круга между Барселоной и Мальоркой завершился разгромной победой каталонцев (5:2), а сам Месси записал в свой актив хет-трик.

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