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"Мессі забив нам три голи, а обіцяв – сім": наставник Мальорки пригадав суперечку з Ліонелем

19:33 255 Читать на русском
"Мессі забив нам три голи, а обіцяв – сім": наставник Мальорки пригадав суперечку з Ліонелем
Мессі та Морено / Mundo Deportivo

Головний тренер Мальорки Вісенте Морено пригадав, як суперечка із Мессі призвела до катастрофи в попередньому поєдинку з Барселоною.

 

"Після матчу гравці звинуватили мене в поразці, оскільки я розлютив Мессі. Він був дуже злий. У перерві він сказав мені, що його команда заб'є нам сім м'ячів. Він навіть Суаресу сказав, що треба забити сім.

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Цього в них не вийшло, але сам він забив тричі. Тому Мессі найкращий в світі. Він геній, який жадає перемог. Цього разу я не буду лізти в суперечку. Мені ж від цього буде гірше", – наводить слова Морено Marca.

До слова, матч першого кола між Барселоною та Мальоркою завершився розгромною перемогою каталонців (5:2), а сам Мессі записав до свого активу хет-трик.

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Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Мальорка Мальорка Мальорка - Барселона Вісенте Морено Вісенте Морено
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