Видаль намекнул на уход из Барселоны

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль прокомментировал свои планы на будущее и подчеркнул, что может покинуть каталонский клуб.

"Мне 33 года, но при правильном отношении к тренировкам я смогу выступать на высоком уровне еще 3-4 сезона. Мои показатели говорят сами за себя. До конца сезона еще два месяца. Я хочу чувствовать себя значимым в команде.

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В противном случае мне придется искать что-то новое для своей карьеры. В Барселоне я чувствую себя прекрасно, моя семья всем довольна, у меня замечательные партнеры. Но я хочу играть, хочу чувствовать свою значимость. Я говорю не о всех матчах, а о важнейших, о тех, в которых решается судьба титулов.

У нас хорошие отношения с Конте. Он знает, что я победитель, что меня можно положиться. Понимаете? Я бы хотел, чтобы и здесь было именно так", – поделился Видаль в комментарии El Periodico.

К слову, чилиец в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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