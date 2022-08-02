Лионель Месси остается не только топ-футболистом, но и хорошей личностью.

Аргентинец отметился отличным поступком после победного Суперкубка Франции против Нанта (4:0).

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Маленький фанат подбежал к Месси, когда тот направлялся в подтрибунное помещение. Стюарды сразу напряглись и довольно жестко оттолкнули малыша, повалив на землю. Впрочем, Месси всех успокоил, поднял мальчика и сделал вожделенное фото.

This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him ️ pic.twitter.com/MHNfpSs2O0 — R  (@Lionel30i) July 31, 2022

Напомним, для 35-летнего Лео это будет второй сезон в составе ПСЖ. В прошлой кампании аргентинец провел 33 матча, в которых оформил 10+14.

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