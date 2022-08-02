Месси вытащил маленького мальчика из рук агрессивных телохранителей – видео человечности суперзвезды
Лионель Месси остается не только топ-футболистом, но и хорошей личностью.
Аргентинец отметился отличным поступком после победного Суперкубка Франции против Нанта (4:0).
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Маленький фанат подбежал к Месси, когда тот направлялся в подтрибунное помещение. Стюарды сразу напряглись и довольно жестко оттолкнули малыша, повалив на землю. Впрочем, Месси всех успокоил, поднял мальчика и сделал вожделенное фото.
Напомним, для 35-летнего Лео это будет второй сезон в составе ПСЖ. В прошлой кампании аргентинец провел 33 матча, в которых оформил 10+14.
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