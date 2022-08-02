Аргентинець відзначився чудовим вчинком після переможного Суперкубка Франції проти Нанта (4:0).

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Маленький фанат підбіг до Мессі, коли той прямував у підтрибунне приміщення. Стюарди відразу напружились і доволі жорстко відштовхнули малечу, поваливши на землю. Втім, Мессі всіх заспокоїв, підвів хлопчика і зробив омріяне фото.

This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him ️ pic.twitter.com/MHNfpSs2O0 — R  (@Lionel30i) July 31, 2022

Нагадаємо, для 35-річного Лео це буде другий сезон у складі ПСЖ. У минулій кампанії аргентинець провів 33 матчі, в яких оформив 10+14.

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