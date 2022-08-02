Мессі витягнув маленького хлопчика з рук агресивних охоронців – відео людяності суперзірки
Ліонель Мессі залишається не лише топ-футболістом, а й хорошою особистістю.
Аргентинець відзначився чудовим вчинком після переможного Суперкубка Франції проти Нанта (4:0).
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Маленький фанат підбіг до Мессі, коли той прямував у підтрибунне приміщення. Стюарди відразу напружились і доволі жорстко відштовхнули малечу, поваливши на землю. Втім, Мессі всіх заспокоїв, підвів хлопчика і зробив омріяне фото.
Нагадаємо, для 35-річного Лео це буде другий сезон у складі ПСЖ. У минулій кампанії аргентинець провів 33 матчі, в яких оформив 10+14.
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