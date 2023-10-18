Месси выиграет восьмой "Золотой мяч" – пресса трубит об утечке результатов голосования
18 октября 22:12 - Читати українською
Аргентинский феномен Лионель Месси может готовиться к получению очередной престижной награды.
"Золотой мяч"-2023 окажется в руках Месси, сообщает Evening Standard со ссылкой на испанское издание Sport. Журналисты якобы зафиксировали утечку результатов голосования.
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Лионель выиграет восьмой "Золотой мяч" благодаря победе Аргентины на ЧМ-2022. Месси станет первым футболистом, награжденным Ballon d'Or, который играет не в Европе.
Аргентинец обойдет в голосовании трех звезд нового поколения: Холанда, Беллингема и Мбаппе. Церемония вручения приза состоится 30 октября в Париже.
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