Аргентинский феномен Лионель Месси может готовиться к получению очередной престижной награды.

"Золотой мяч"-2023 окажется в руках Месси, сообщает Evening Standard со ссылкой на испанское издание Sport. Журналисты якобы зафиксировали утечку результатов голосования.

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Лионель выиграет восьмой "Золотой мяч" благодаря победе Аргентины на ЧМ-2022. Месси станет первым футболистом, награжденным Ballon d'Or, который играет не в Европе.

Аргентинец обойдет в голосовании трех звезд нового поколения: Холанда, Беллингема и Мбаппе. Церемония вручения приза состоится 30 октября в Париже.