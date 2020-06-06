Мессі повернувся до тренувань, але в лазареті інший лідер Барселони

Нападник Барселони Ліонель Мессі зберігає шанси зіграти в першому матчі "блаугранас" після затяжної перерви.

Травма аргентинського форварда виявилася несерйозною і вже сьогодні вранці він повернувся до тренувань з командою, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що Мессі, який пропустив два тренування, "синьо-гранатових", був готовий розпочати роботу ще раніше, але задля обережності було вирішено зачекати ще один день. Тим часом, у лазареті каталонців залишається Нелсон Семеду, португалець вирішив не ризикувати отримати рецидив, але зберігає шанси зіграти з Мальоркою.

До слова, зустріч із Мальоркою запланована на 13 червня. Барселона є лідером Ла Ліги з 58 очками – Реал має лише на 2 пункти менше. У нинішньому сезоні Прімери Мессі провів 22 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами.

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