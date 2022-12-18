Нападающий "альбиселесте" Лионель Месси золотыми буквами вписал свое имя в историю "бело-голубых".

В финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Лионель Месси на 23-й минуте вывел свою команду вперед, забив с пенальти. Этот гол стал для 35-летнего форварда историческим, сообщает OptaJoe.

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Месси стал первым игроком, которому удалось забить в группе, 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале одного чемпионата мира.

Напомним, Аргентина на пути к финалу сумела выиграть свою группу, обойдя Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На стадии плей-офф команда прошла Австралию, Нидерланды и Хорватию.

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