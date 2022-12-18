Поединок против Франции в финале чемпионата мира в Катаре стал для Лионеля Месси уже 26-м на Мундиалях. Это лучший показатель в истории.

В матче Аргентина – Франция 35-летний нападающий вышел с первых минут, официально оформив рекордное достижение. Лионель Месси превзошел знаменитого Лотара Маттеуса по количеству сыгранных поединков на чемпионатах мира, сообщает Opta.

Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

Аргентинец теперь имеет в активе 26 матчей на мировых форумах, у легенды сборной Германии осталось 25. В топ-5 игроков по количеству матчей на чемпионатах мира входят также Мирослав Клозе (24), Паоло Мальдини (23) и Криштиану Роналду (22).

Месси впервые сыграл на чемпионате мира в 2006 году – тогда ему было 18. Далее были ЧМ-2010, 2014 (проигранный финал Германии), 2014 и 2018. Недавно нападающий заявлял, что игра против Франции станет последней для него на чемпионатах мира.

Мессі на ЧС-2022 закрив роти диванним експертам і, можливо, зекономив Пепу 100 мільйонів – відео, що пояснюють усе