Нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі золотими буквами вписав своє ім'я в історію "біло-голубих".

У фінальному матчі ЧС-2022 між Аргентиною і Францією Ліонель Мессі на 23-й хвилині вивів свою команду вперед, забивши з пенальті. Цей гол став для 35-річного форварда історичним, повідомляє OptaJoe.

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Мессі став першим гравцем, якому вдалось забити в групі, 1/8 фіналу, чвертьфіналі, півфіналі та фіналі одного чемпіонату світу.

Нагадаємо, Аргентина на шляху до фіналу зуміла виграти свою групу, обійшовши Польщу, Мексику та Саудівську Аравію. На стадії плей-офф команда пройшла Австралію, Нідерланди та Хорватію.

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