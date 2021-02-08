Барселона здорово начала 2021-й год, выиграв девять из десяти матчей во всех турнирах – неудачей завершился только финал Суперкубка против Атлетика, однако каталонцы отомстили баскам в поединке Ла Лиги. К выездной встрече с Бетисом в 23-м туре чемпионата "блаугранас" подходили на фоне феерической кубковой победы над Гранадой (3:5), после которой Рональд Куман решил оставить в запасе Педри, де Йонга и Месси. Барса собиралась брать "вердибланкос" малой кровью.

Правда, команда Мануэля Пеллегрини не выглядела мальчиками для битья. В чемпионате Бетис не знал поражений на протяжении пяти туров подряд, а из Кубка клуб вылетел только по серии пенальти – андалуйсийцев обидел Атлетик. Словом, поединок на Бенито Вильямарин против ослабленного состава Барселоны обещал быть интересным.

У гостей с первых минут всё пошло не по плану. "Вердибланкос" практически сразу вскрыли слабое звено на правом фланге обороны Барсы, где играл Мингеса – Морено раз за разом забегал ему за спину и простреливал во вратарскую на Иглесиаса. На 3-й минуте Борха просто не успел к мячу, на 7-й передачу к передаче не дал добраться Араухо, а на 11-й Лангле лишь в последний момент накрыл замыкание с шести метров. Ещё через минуту пришлось снимать с игры Араухо – Рональд получил травму на ровном месте, выбивая мяч. На поле вынужден был выходить де Йонг.

В середине первого тайма "блаугранас" перехватили инициативу, однако в атакующей работе Барселона столкнулась со смесью безыдейности и плохого исполнения. Каталонцы пытались вскрыть оборону диагоналями в штрафную на Альбу и дальними передачами за спину высокой линии защитников, однако им не хватало точности и правильного тайминга – да и Бетис не ошибался с офсайдами.

Подобная картина не менялась до самого перерыва, поэтому не удивительно, что единственный опасный момент в исполнении гостей прилетел со стандарта – это Лангле на 28-й минуте замыкал подачу с углового. Мимо дальней штанги.

Бетис всё это время не забывал о контратаках. На 25-й минуте андалусийцы снова могли воспользоваться слабостью Мингесы – Хуанми убежал от Оскара и замкнул диагональ из глубины на дальнюю штангу, но акцентированного удара у него не получилось.

На 38-й же хозяева поймали Барсу: Фекир разогнал контрвыпад через центр с передачей на правый фланг под прострел Эмерсону, а фулбек прострелил на линию вратарской – Иглесиас замкнул в касание. 1:0! С этим счётом первый тайм и подошел к концу.

В перерыве Рональд Куман снял Брейтвейта, бросив в бой Педри. Сразу со свистком каталонцы пошли в атаку, едва не забив уже на 48-й минуте – это Мингеса получил передачу от Дембеле и выстрелил с линии штрафной. Роблес парировал.

Казалось, сейчас "вердибланкос" будет тяжко, однако они быстро отвели игру от своих ворот, а на 55-й минуте даже могли удвоить преимущество в счёте – это Хуанми открылся под разрезной пас Фекира и вышел один на один с тер Штегеном, пробив в правый угол. Марк-Андре спас Барсу.

Поняв, что прогресса в игре нет, Рональд Куман снял с игры Пуча и Пьянича, бросив в бой Тринкау и Месси. Лео вышел на поле на 57-й минуте, а уже через две минуты он принял передачу на линию штрафной от Дембеле и мощно пробил под правую штангу – 1:1!

Ход встречи изменился максимально круто. Барса усилиями Месси начала разрывать Бетис: на 63-й минуте Лео едва не заработал пенальти, а на 64-й он разрезал оборону пасом на Жорди – фулбек должен был выходить один на один, но Гризманн очень невовремя пересёк траекторию мяча. Ещё через две минуты Месси запустил Дембеле в проход по правому флангу, а тот с края штрафной зарядил под перекладину – Роблес парировал.

В конце концов, Месси добился своего на 68-й: Жорди отдал передачу в зону перед штрафной на Лео и убежал на левый край под обратной пас, после чего прострелил на Гризманна – Антуан замкнул себе в пятку, однако мяч срикошетил ещё и от Виктора Руиса, залетев в ворота. Автогол! 1:2.

Казалось, что это начало конца, но уже на 74-й минуте Бетис вернулся в игру: Фекир прорвался по левому флангу и заработал штрафной, с которого сам же и навесил на Руиса – Виктор замкнул ударом головой. 2:2!

После этого матч несколько зажевала серия замен и фолов, но уже на 80-х минутах команды снова скатились к игре на встречных курсах. В ней хозяева могли забить третий: на 83-й минуте Виктор Руис замыкал подачу с углового, а на 84-й Каналес вышел один на один с голкипером под углом – в обоих случаях спас тер Штеген (плюс, Каналес попал в офсайд).

Если не забиваешь ты, то забивают тебя: на 87-й минуте Месси исполнил подачу из глубины, но её вынесли на линию штрафной на ногу Виктор Руису – впрочем, из-за его спины неожиданно выскочил Тринкау, который отобрал "круглого" и сразу же выстрелил в дальнюю девятку. Мяч рикошетом от перекладины залетел в ворота! 2:3! Этот гол оказался победным.

Таким образом, Барселона набрала 43 очка, поравняшись с Реалом и вернув вторую позицию благодаря лучшей разнице мячей. Бетис, имея в активе 30 зачётных баллов, остался седьмым.