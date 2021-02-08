Рональд Куман продолжил практику оставлять Лионеля Месси вне стартового состава. Капитан каталонцев снова выходил на поле, чтобы спасать. Именно аргентинец сравнял счет, а затем принял участие в атаке, которая завершилась автоголом игрока Бетиса.

Барселона на последних минутах вырвала победу над Бетисом в перестрелке с пятью голами

К чести хозяев они нашли в себе силы отыграться, но так и не удержали хотя бы ничью. Победу каталонцам принес Тринкау. Этот гол, к слову, стал для португальца дебютным за Барселону.

Таким образом, Барселона набрала 43 очка, догнав Реал и вернув себе вторую позицию благодаря лучшей разнице мячей. Бетис, имея в активе 30 зачётных баллов, остался седьмым.