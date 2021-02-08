Тринкау дебютным голом вырвал победу для Барселоны – видеообзор матча против Бетиса
Бетис уступил Барселоне в 22 туре испанской Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бетис – Барселона.
Рональд Куман продолжил практику оставлять Лионеля Месси вне стартового состава. Капитан каталонцев снова выходил на поле, чтобы спасать. Именно аргентинец сравнял счет, а затем принял участие в атаке, которая завершилась автоголом игрока Бетиса.
Барселона на последних минутах вырвала победу над Бетисом в перестрелке с пятью голами
К чести хозяев они нашли в себе силы отыграться, но так и не удержали хотя бы ничью. Победу каталонцам принес Тринкау. Этот гол, к слову, стал для португальца дебютным за Барселону.
Таким образом, Барселона набрала 43 очка, догнав Реал и вернув себе вторую позицию благодаря лучшей разнице мячей. Бетис, имея в активе 30 зачётных баллов, остался седьмым.