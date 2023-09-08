Матч отбора к Евро-2024 на Парк де Пренс посетили многие ирландцы. Болельщики гостей решили психологически давить на соперника, используя Лионеля Месси. В течение игры они с разной периодичностью скандировали фамилию аргентинца, а один из фанатов размахивал футболкой сборной Аргентины.

Шедевр Чуамэни в видеообзоре матча Франция – Ирландия – 2:0

Следует заметить, что плохое отношение ирландцев к "Ле Блю" не безосновательно. В 2009 году Франция пробилась на чемпионат мира только благодаря ничьей с Ирландией, которую принес гол после откровенной игры рукой Тьерри Анри.

Лео Месси также стал раздражителем не случайно. Именно его сборная обыграла французов в финале ЧМ-2022, а период аргентинца в ПСЖ сложился не лучшим образом. Впрочем, в этот раз провокация не сработала. Франция вообще без проблем обыграла Ирландию.

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