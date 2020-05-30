Месси, Суарес и Рамос снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса

В клипе стычки не было / Getty Images

Известный поп-исполнитель Энрике Иглесиас вместе с Anuel AA представил новую работу. В видеоклипе можно заметить нескольких звезд футбола.

Участие в съемках клипа 45-летнего Иглесиаса на песню Futbol y Rumba приняли лидеры Барселоны – Лионель Месси и Луис Суарес. Не обошлось и без Реала, представителем которого был капитан команды Серхио Рамос.

Напомним, сейчас испанские клубы готовятся к возобновлению сезона, которое запланировано на 11 июня. После 27 туров Ла Лиги Барселона опережает Реал на 2 очка. До финиша чемпионата осталось 11 туров.

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