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Месси, Суарес и Рамос снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса

00:48 22 Читати українською
Месси, Суарес и Рамос снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса
В клипе стычки не было / Getty Images

Известный поп-исполнитель Энрике Иглесиас вместе с Anuel AA представил новую работу. В видеоклипе можно заметить нескольких звезд футбола.

Участие в съемках клипа 45-летнего Иглесиаса на песню Futbol y Rumba приняли лидеры Барселоны – Лионель Месси и Луис Суарес. Не обошлось и без Реала, представителем которого был капитан команды Серхио Рамос.

Напомним, сейчас испанские клубы готовятся к возобновлению сезона, которое запланировано на 11 июня. После 27 туров Ла Лиги Барселона опережает Реал на 2 очка. До финиша чемпионата осталось 11 туров.

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Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лионель Месси Лионель Месси Серхио Рамос Серхио Рамос Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона
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