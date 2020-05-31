Мессі: У багатьох із нас немає розуміння, яким буде світ після коронавірусу

Нападник Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився думками про ситуацією, що склалася через пандемію коронавірусу.

"У багатьох із нас немає розуміння, яким буде світ після всього цього. Крім самоізоляції і ситуації, яка застала нас зненацька, багатьом людям було дійсно важко, тому що ця ситуація вплинула на них. Я маю на увазі людей, які втратили родичів і друзів і навіть ледь змогли попрощатися з ними.

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Я думаю, що в цій кризі було багато негативних речей, але не може бути нічого гіршого, ніж втратити людей, яких ти любиш найбільше, що викликає у мене величезне розчарування і здається мені найбільш несправедливим.

Футбол вже ніколи не буде колишнім, але і не тільки він. Думаю, що і все життя вже не буде тим, до якого ми звикли", – цитує Мессі Mundo Deportivo з посиланням El Pais Semanal.

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