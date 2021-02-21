"Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто желаю тебе много сил, крепко обнимаю тебя и всю твою семью. Я очень жалею. Пусть она (мать Роналдиньо – прим. "Футбол 24") покоится с миром", – написал Месси в своем Instagram.

Мама Роналдиньо умерла после длительной борьбы с COVID-19

Отметим, что мать Роналдинью, Дона Мигелина, умерла после продолжительной борьбы с коронавирусом, которым заболела еще в декабре 2020 года.

Напомним, бразилец выступал за Барселону с 2003 по 2008 годы и успел поиграть с Месси на заре его карьеры.

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