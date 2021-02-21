Роналдиньо и его мама / Фото из открытых источников

В возрасте 71 года умерла мама Роналдиньо, сообщает Football Espana. Смерть наступила в субботу, 20 февраля, после затяжной борьбы с коронавирусом.

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Дона Мигелина была госпитализирована в одну из больниц Порту-Алегри еще в конце 2020-го. Тогда – в декабре – она ​​сдала положительный тест на COVID-19, ее состояние ухудшилось и Мигелину перевели в реанимацию. К сожалению, мама Роналдиньо не смогла преодолеть эту болезнь.

К слову, экс-звезда ПСЖ, Барселоны и Милана переболел коронавирусом еще в октябре. В легенды болезнь протекала бессимптомно.

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