"Ронні, у мене немає слів. Я не можу в це повірити. Просто бажаю тобі багато сил, міцно обіймаю тебе і всю твою родину. Я дуже шкодую. Нехай вона (твоя мати – прим. "Футбол 24") спочиває з миром", – написав Мессі у своєму Instagram.

Мама Роналдінью померла після тривалої боротьби з COVID-19

Зазначимо, що мати Роналдінью, Дона Мігеліна, померла після тривалої боротьби з коронавірусом, яким захворіла ще у грудні 2020 року.

Нагадаємо, бразилець виступав за Барселону з 2003 по 2008 роки та встиг пограти із Мессі на початку його кар'єри.

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