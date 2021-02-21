Мессі зворушливо підтримав Роналдінью після смерті матері екс-зірки Барселони
Форвард Барселони Ліонель Мессі не зміг оминути увагою трагедію у родині свого колишнього одноклубника Роналдінью.
"Ронні, у мене немає слів. Я не можу в це повірити. Просто бажаю тобі багато сил, міцно обіймаю тебе і всю твою родину. Я дуже шкодую. Нехай вона (твоя мати – прим. "Футбол 24") спочиває з миром", – написав Мессі у своєму Instagram.
Мама Роналдінью померла після тривалої боротьби з COVID-19
Зазначимо, що мати Роналдінью, Дона Мігеліна, померла після тривалої боротьби з коронавірусом, яким захворіла ще у грудні 2020 року.
Нагадаємо, бразилець виступав за Барселону з 2003 по 2008 роки та встиг пограти із Мессі на початку його кар'єри.
Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства