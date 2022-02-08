Об уходе 49-летнего функционера "сине-гранатовые" объявили на своем официальном сайте.

Ревертер увольняется по семейным обстоятельствам, но будет выполнять свои обязанности до назначения нового гендиректора. Ферран приступил к работе в Барселоне в июле 2021 года. Он руководил стратегическим планом развития на 2021-2026 годы и сумел добиться частичной реструктуризации долга клуба, уменьшения фонда оплаты труда и подписания новых спонсорских соглашений.

Барселона договорилась о партнерстве со Spotify – фантастические 280 млн евро и разрешение на переименование Камп Ноу

"Почти год назад я покинул Германию и вернулся в Барселону. Я принял вызов, который предложил мне Жоан Лапорта. Эти несколько месяцев были захватывающими, я приложил много усилий и клуб достиг определенных успехов. Но теперь пора посвятить себя тому, из-за чего я вернулся в Барселону. Это моя семья", – заявил Ревертер.

Правда, испанские СМИ сообщают о наличии определенных разногласий у Феррана Ревертера с другими чиновниками клуба. В частности, La Vanguardia утверждает, что он не был согласен с Жоаном Лапортой по поводу подписания спонсорского соглашения со Spotify, которое дает шведской компании право на переименование Камп Ноу.

Каталонский бизнесмен, в прошлом году заменивший Оскара Грау, стал первым назначением Жоана Лапорты после возвращения того на пост президента Барсы. Ранее он развивал немецкую группу компаний MediaMarktSaturn.

Барселона провела аудит работы Бартомеу: миллиардный долг, невероятный ущерб и обращение в прокуратуру