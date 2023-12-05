У червні аргентинський нападник покинув ПСЖ на правах вільного агента, а в липні вирушив підкорювати МЛС у складі Інтера Маямі. Він забив 11 м'ячів у 13 матчах за нову команду у всіх турнірах і виграв з нею Кубок ліг.

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На початку листопада Мессі виграв свій восьмий "Золотий м'яч", випередивши за результатами голосування таких нападників, як Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

"Мессі – найвидатніший із чинних футболістів, і, можливо, абсолютно найкращий за всю історію гри", – зазначило видання Time.

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