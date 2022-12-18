Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обошел итальянского защитника Паоло Мальдини и стал рекордсменом по количеству сыгранных минут на чемпионатах мира, сообщает Squawka.

Месси установил уникальное достижение Мундиалей, забив на групповом этапе и во всех матчах плей-офф ЧМ-2022

Аргентинец вышел в старте в финальном матче Мундиаля против Франции и сумел отличиться голом с пенальти.

Напомним, на счету Мальдини 2216 сыгранных минут в матчах мировых первенств. Показатель Лионеля перед деулью с "трехцветными" составлял 2194 минуты – как следствие, он провел на поле весь матч.

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