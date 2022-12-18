Юрий Гаврищак и обладатель "Золотой бутсы" на ЧМ-1994 в США Олег Саленко подвели итоги Мундиаля в Катаре и обсудили ситуацию в украинском футболе.

Почему Олег Саленко в финале чемпионата мира болел за Лионеля Месси? Чем экс-динамовца удивила сборная Марокко? Кто откровенно разочаровал на Мундиале и как бы выглядела сборная Украины на мировом первенстве, если бы прошла Уэльс?

О позиции Тимощука, трансфере Цыганкова, цене на Мудрика и многом другом слушайте в откровенном интервью рекордсмена по количеству мячей в одном матче на ЧМ Олега Саленко на YouTube-канале "Футбол 24".