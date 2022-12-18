Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі обійшов італійського захисника Паоло Мальдіні та став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на чемпіонатах світу, повідомляє Squawka.

Мессі встановив унікальне досягнення Мундіалів, забивши на груповому етапі та у всіх матчах плей-офф ЧС-2022

Аргентинець вийшов у старті у фінальному матчі Мундіалю проти Франції і зумів відзначитись голом з пенальті.

Нагадаємо, на рахунку Мальдіні 2216 зіграних хвилин у матчах світових першостей. Показник Ліонеля перед деуллю з "трикольоровими" становив 2194 хвилини – як наслідок, він провів на полі весь матч.

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