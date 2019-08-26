Месси стал лучшим игроком прошлого сезона Примеры по версии Transfermarkt

В Ла Лиге уже стартовал новый сезон, однако форвард Барселоны Лионель Месси продолжает получать награды за прошлый розыгрыш чемпионата Испании.

Портал Transfermarkt назвал Лионеля Месси лучшим игроком Примеры по итогам сезона 2018/19.

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Выбор победителя происходил путем голосования между пользователями портала. Аргентинец получил свою награду перед матчем 2-го тура Ла Лиги против Бетиса (5:2), в котором так и не появился на поле.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании Месси провел 34 матча, в которых отметился 36-ю голами и 15-ю ассистами. Барселона стала чемпионом турнира.

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