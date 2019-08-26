Мессі став найкращим гравцем минулого сезону Прімери за версією Transfermarkt

У Ла Лізі вже стартував новий сезон, проте форвард Барселони Ліонель Мессі продовжує отримувати нагороди за минулий розіграш чемпіонату Іспанії.

Портал Transfermarkt назвав Ліонеля Мессі найкращим гравцем Прімери за підсумками сезону 2018/19.

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Вибір переможця відбувався шляхом голосування між користувачами порталу. Аргентинець отримав свою нагороду перед матчем 2-го туру Ла Ліги проти Бетіса (5:2), в якому так і не з'явився на полі.

Нагадаємо, в минулому сезоні чемпіонату Іспанії Мессі провів 34 матчі, в яких відзначився 36-ма голами та 15-ма асистами. Барселона стала чемпіоном турніру.

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