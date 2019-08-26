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Фати стал вторым самым молодым дебютантом в истории Барселоны и получил эмоциональное послание от самого Месси

10:20 34 Читати українською
Фати стал вторым самым молодым дебютантом в истории Барселоны и получил эмоциональное послание от самого Месси
Ансу Фати / Reuters

Юный вингер испанской Барселоны Ансу Фати дебютировал в Примере в матче 2-го тура против Бетиса (5:2). Лидер команды Лионель Месси лично поздравил африканца с премьерой на профессиональном уровне.

42’ Антуан Гризманн
50’ Антуан Гризманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорди Альба
77’ Артуро Видаль
 
Набиль Фекир 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набиль Фекир
42’ Антуан Гризманн
50’ Антуан Гризманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорди Альба
77’ Артуро Видаль
80’ Лорен Морон

16-летний уроженец Гвинеи-Бисау появился на поле под занавес поединка против севильцев и стал вторым самым молодым по возрасту игроком в истории "блаугранас", сыгравшем в официальном матче. Об этом сообщает Gracenote Live.

Дебютный дубль Гризманна и феерия голов в видеообзоре матча Барселона – Бетис – 5:2

С трибуны Камп Ноу за матчем наблюдал лидер каталонцев Лионель Месси, продолжающий восстановление после повреждения. После финального свистка аргентинец отметил вклад Ла Масии в крупную победу над Бетисом.

"Отличная игра в исполнении всей команды, первые 3 очка в Ла Лиге, невероятно счастлив увидеть воплощение мечты ребят из академии, один из которых дебютировал в первой команде, а второй – забил мяч в официальном матче на Камп Ноу", – написал Месси в своем Instagram, прикрепив фотографии Фати и Карлеса Переса.

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Карлес Перес Карлес Перес Барселона - Бетис Ансу Фати Ансу Фати Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания
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