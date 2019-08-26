Фати стал вторым самым молодым дебютантом в истории Барселоны и получил эмоциональное послание от самого Месси

Юный вингер испанской Барселоны Ансу Фати дебютировал в Примере в матче 2-го тура против Бетиса (5:2). Лидер команды Лионель Месси лично поздравил африканца с премьерой на профессиональном уровне.

16-летний уроженец Гвинеи-Бисау появился на поле под занавес поединка против севильцев и стал вторым самым молодым по возрасту игроком в истории "блаугранас", сыгравшем в официальном матче. Об этом сообщает Gracenote Live.

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С трибуны Камп Ноу за матчем наблюдал лидер каталонцев Лионель Месси, продолжающий восстановление после повреждения. После финального свистка аргентинец отметил вклад Ла Масии в крупную победу над Бетисом.

"Отличная игра в исполнении всей команды, первые 3 очка в Ла Лиге, невероятно счастлив увидеть воплощение мечты ребят из академии, один из которых дебютировал в первой команде, а второй – забил мяч в официальном матче на Камп Ноу", – написал Месси в своем Instagram, прикрепив фотографии Фати и Карлеса Переса.