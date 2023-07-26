Аргентинская звезда провел второй матч за новую команду. Месси в очередной раз продемонстрировал свои навыки, забив два гола, принесшие вторую подряд победу Интеру Майами. За 13 минут до конца встречи главный тренер Тата Мартино решил заменить Лео. Как только аргентинец покинул поле, на трибунах началась давка, поскольку фанаты решили не оставаться до финального свистка.

Дубль и ассист Месси принесли Интеру Майами феерическую победу – клуб Бекхэма победил второй раз подряд.

"Лео такая важная фигура в мире, что трудно не оправдать такое отношение болельщиков. Но я ожидал, что они останутся до последнего, чтобы поаплодировать команде", – прокомментировал поведение фанатов Тата Мартино.

Напомним, что Лионель Месси в двух матчах за Интер Майами забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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