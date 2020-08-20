Месси собирается покинуть Барселону уже этим летом – аргентинец предупредил Кумана, – СМИ

Звезда "блаугранас" сказал голландцу, что не уверен в продолжении сотрудничества с каталонским грандом, информирует RAC1.

Куман не рассчитывает сразу на четырех звезд Барселоны

Сейчас Месси склоняется к переходу в другой клуб. Впрочем, аргентинец понимает, что будет трудно решить проблему действующего контракта с Барселоной, который рассчитан еще на один год. Отмечается, что каталонский клуб будет держать в секрете подробности разговора Кумана и Месси и не станет делать никаких официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, Барселона завершила сезон 2019/20 без единого выигранного трофея. Последней каплей стал позорный вылет от Баварии (2:8) на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

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