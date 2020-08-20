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Куман не рассчитывает сразу на четырех звезд Барселоны

11:52 - Читати українською
Куман не рассчитывает сразу на четырех звезд Барселоны
Суарес, Месси, Альба / Фото FC Barcelona

Наставник Барсы Рональд Куман решил осуществить весомую перестройку команды.

Новоиспеченный тренерский штаб каталонского клуба уже разрабатывает план на следующий сезон. В проекте Кумана не нашлось места четырем ветеранам "блаугранас", сообщает Barca Universal со ссылкой на Cadena Ser.

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В "черный список" нидерландского специалиста попали защитники Жерар Пике и Жорди Альба, хавбек Серхио Бускетс, а также уругвайский форвард Луис Суарес.

Напомним, после провального финала прошлого сезона на тренерский мостик Барсы пригласили экс-наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана.

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Барселона Барселона Испания Рональд Рональд Куман Трансферы Барселоны Луис Луис Суарес Жорди Жорди Альба Серхио Серхио Бускетс Жерар Жерар Пике
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