Куман не рассчитывает сразу на четырех звезд Барселоны

Новоиспеченный тренерский штаб каталонского клуба уже разрабатывает план на следующий сезон. В проекте Кумана не нашлось места четырем ветеранам "блаугранас", сообщает Barca Universal со ссылкой на Cadena Ser.

Куман испытал тренерское кресло Барселоны – возвращение легенды на Камп Ноу

В "черный список" нидерландского специалиста попали защитники Жерар Пике и Жорди Альба, хавбек Серхио Бускетс, а также уругвайский форвард Луис Суарес.

Напомним, после провального финала прошлого сезона на тренерский мостик Барсы пригласили экс-наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана.

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