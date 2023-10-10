Саудовцы не оставляют надежды привлечь в свой чемпионат нападающего Интер Майами Лионеля Месси.

Команда аргентинца не вышла в плей-офф МЛС. Таким образом Лионель Месси останется без игровой практики с 21 октября до конца февраля.

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Как информирует Рыжие Галетти, Федерация футбола Саудовской Аравии и Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) попытаются арендовать аргентинца на этот период. Летом Аль-Хиляль, за который играет Неймар, уже пытался подписать Месси, впрочем, Лео выбрал Интер Майами.

После перехода в американский клуб форвард забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах.

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